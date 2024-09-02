Connect with us
Футбол

УЕФА решила снизить цены на билеты для выездных болельщиков

Максимальная стоимость билета на матч ЛЧ для выездных болельщиков будет составлять 60 евро

УЕФА решила снизить цены на билеты для выездных болельщиков

shakhtar.com

    • С сезона 2024/25 УЕФА вводит ограничения на стоимость выездных билетов в клубных соревнованиях.

    Максимальная стоимость билета для выездных болельщиков будет составлять 60 евро для матчей Лиги чемпионов, 40 евро – для Лиги Европы и 20 евро – для Лиги конференций. С сезона 2025/26 цены снизятся еще больше: соответственно до 50, 35 и 20 евро.

    Это решение УЕФА приняла с целью сделать футбол более доступным для всех болельщиков, особенно для тех, кто путешествует, чтобы поддержать свои команды.

    Читайте такжеСуркис: Я не считаю деньги за еврокубки, я совсем за них не переживаю
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis