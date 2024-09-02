Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа

Instagram. Александр Усик

Турки Аль-Шейх, который организовывает бои в Саудовской Аравии, заявил, что после поединков Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа и Александр Усик – Тайсон Фьюри хочет провести бой двух британцев.

При этом нет разницы, если Фьюри снова проиграет Усику, но Джошуа должен победить Дюбуа.

Аль-Шейх намерен организовать бой Фьюри и Джошуа до возможного третьего поединка украинца против Джошуа или Фьюри. Ранее сообщалось, что трилогия Усик – Джошуа не исключена.

Бой Фьюри и Джошуа может состояться в первой половине 2025 года.

Недавно Усик назвал только Джошуа и Фьюри среди боксеров, с которыми ему интересно выйти в ринг.

sport.ua