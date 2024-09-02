Сайнс: В Формуле 1 нет друзей, доверять нельзя никому

Карлос Сайнс рад, что Ferrari выиграла Гран При Италии, и не слишком расстроился, что финишировал четвёртым, тем более что он внёс свой вклад в победу напарника, несколько сдержав Оскара Пиастри, стремительно сокращавшего отставание от лидера на последних кругах.

Австралийский гонщик McLaren, пока ехал позади Ferrari Сайнса, в какой-то мере израсходовал ресурс шин, пока его обогнал, и в итоге не смог настичь Леклера.

«Видеть победу Ferrari радостно, но с другой стороны это Монца, т.е. совершенно особенная трасса, – прокомментировал Карлос. – Ещё надо посмотреть, как наши последние новинки покажут себя на других трассах – тогда и станет понятно, изменится ли ход нашего сезона, сможем ли мы теперь регулярно бороться за победы или откатимся на прежние позиции.

В общем, скажу честно, что я пока ни в чём не уверен. Надо всё проверить на нескольких гонках – полагаю, что следующей «нормальной» трассой будет Остин. Понятно, что две ближайшие гонки в Баку и Сингапуре тоже пройдут на трассах, по-своему специфических. А на американском автодроме проверим, насколько хорошо будет работать наша машина.

Что касается эпизода на первом круге, когда Пиастри опередил напарника, то я его не видел. Когда едешь позади двух машин McLaren, непонятно, кто есть кто, поэтому не могу сказать, что там между ними произошло, но это лишний раз подтверждает, что в Формуле 1 не бывает друзей и доверять нельзя никому».

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