Вольфф: Здорово, что прогресс подтвердился в Испании

Заняв третье и четвёртое место на финише, в Mercedes довольны итогами гонки…

Тото Вольфф, руководитель команды: «День принёс немало позитивных моментов. В прошлых гонках мы сделали несколько шагов вперед, здорово, что этот прогресс подтвердился в Испании. Но цель ещё не достигнута, предстоит ещё многое сделать, чтобы догнать лидеров. Тем не менее, мы на верном пути и смогли вернуться в борьбу.



Было также фантастически приятно увидеть два лучших обгона за последнее время. Джордж отлично стартовал и поздно затормозил, захватив лидерство, а Льюис обогнал Сайнса в ключевой для него момент гонки.

Мы давно не видели Льюиса на подиуме Гран При, и я очень рад его возвращению в тройку. Мы с нетерпением ждем следующих двух гонок в серии из трёх Гран При подряд, и будем развивать набранный темп».

Льюис Хэмилтон (3-й): «Отличный уик-энд. Давно я не был на подиуме! Мы ещё не на вершине, но в последних гонках сделали огромный шаг вперед. Нам не хватило темпа, чтобы бороться с двумя гонщиками впереди нас, но если сможем показывать более стабильные результаты, то будем сильны. Мы на пути к тому, чтобы догнать этих парней, и это фантастика.



Жаль, что я плохо стартовал, гонка могла сложиться немного иначе, но всё же я думаю, что третье место – наш максимум на сегодня.

Я доволен тем, как обошел Сайнса. Я оставил ему достаточно места, мы оба прошли поворот, но я вышел вперёд, что в тот момент было важно. Впереди Австрия, мы с нетерпением её ждём».

Джордж Расселл (4-й): «К сожалению, сегодня несколько моментов мне помешали. На первом пит-стопе возникла заминка, потом шины Hard не очень хорошо работали на последнем отрезке. Тем не менее, мы стремились добиться максимально возможного на данный момент результата, и сделали это, финишировав третьим и четвёртым. Льюис провёл отличную гонку, пара последних Гран При настраивает на оптимизм.



Вчера вечером я мечтал о таком обгоне, который провёл сегодня в первом повороте. Я помню, как Фернандо Алонсо похожим образом стартовал в 2013 году. Ветер был встречным, я знал, что смогу затормозить довольно поздно – и в итоге возглавил гонку. К сожалению, Макс был слишком быстр для нас сегодня, как и Ландо. Но два подиума в двух гонках обнадеживают перед австрийским этапом».

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