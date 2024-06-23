«Решение еще не принято». Команда Энди Маррея опровергла информацию о том, что он не сыграет на Уимблдоне

Информация о том, что британский теннисист снялся с Уимблдона оказалась преждевременной

Сегодня, все основные британские СМИ опубликовали новость о том, что Энди Маррей перенес операцию по удалению кисты позвоночника и таким образом не сможет сыграть на Уимблдоне, поскольку минимум шесть недель останется вне тренировочного процесса.

На эту новость отреагировал официальный аккаунт мужского Тура, опубликовав пост о снятии Маррея с Уимблдона, с пожеланиями выздоровления. Однако позднее этот пост был удален, как сообщается, после вмешательства представителей команды британца, которые были в ярости от того, что информация об операции просочилась в прессу раньше времени.

«Очевидно, что вчера он прошел через процедуру, и теперь нужно подождать и посмотреть. Насколько я понимаю, решение еще не принято, и давайте надеяться на лучшее для Энди», — сказал прессе глава британской теннисной сборной Леон Смит.

Также, по информации от окружения Маррея, теннисист рассчитывает уже на этой неделе попробовать тренировки на корте и только после этого будет принимать окончательное решение относительно своего участия на Уимблдоне.

Напомним, что 37-летний Энди Маррей планировал завершить свою профессиональную карьеру этим летом, отыграв прощальные матчи на Уимблдоне и Олимпиаде. Однако, в начале недели британец получил травму, выступая на соревнованиях в Лондоне.

btu.org.ua