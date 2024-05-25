Циципас и Бадоса возобновили отношения после короткого расставания

Стефанос Циципас подтвердил журналистам, что он и Паула Бадоса снова вместе

Греческий теннисист рассказал СМИ о воссоединении со своей возлюбленной. Напомним, что в начале мая испанка опубликовала в соцсети новость об их расставании спустя почти год после начала отношений. Однако уже через некоторое время пару видели в компании друг друга: сначала в Монако, а затем и в Париже, где на этой неделе теннисисты стартуют на Открытом чемпионате Франции.

«Мы вместе. Я бы хотел это объяснить, потому что некоторые люди создают разные истории о нас, — рассказал Циципас в интервью. — Не то, чтобы меня это волновало, но я не думаю, что люди должны это так воспринимать. Паула не сделала ничего плохого, так же как и я.

Нам было трудно разойтись, и я также переживал трудные времена. Я бы сказал, что мне не удалось справиться со всем очень хорошо, потому что я чувствовал давление тура, работы. Казалось, что это как гора [на плечах], совмещать эти две вещи (личную и профессиональную жизнь), и я принял решение сделать перерыв.

Через две-три недели я понял, что она — человек, который меня очень поддержал, и когда она снова попыталась связаться со мной, я почувствовал, насколько сильна наша любовь друг к другу. Я понял, что эти отношения, которые я имею с Паулой, полностью отличаются от любых других отношений, которые у меня были. Это придает большую ценность всему, что я делаю, и я хочу, чтобы она была рядом со мной всегда, когда это возможно. Так что да, мы воссоединились и наши дела идут хорошо».

btu.org.ua