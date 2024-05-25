Andretti призывают купить действующую команду

На пресс-конференции в пятницу руководителей команд спросили, как следует поступить Andretti, чтобы всё же попасть в Формулу 1 после недавнего заявления Маффея. Все считают, что ответ только один – купить действующую команду, тем более, что выбор есть.

Кристиан Хорнер: «Послушайте, мы принадлежим США. На нашей машине логотипы пяти компаний из списка Fortune 500. Это заявление не связано с тем, что Andretti – американцы.

Я думаю, что дело исключительно в бизнес-модели Формулы 1. Я помню, что не так давно на последних местах всегда команды, которым нужна помощь – они были неплатежеспособны.

Сейчас Формула 1 стала сильной и здоровой, и Liberty следует поздравить с тем, что они создали жизнеспособную модель, в которой даже худшая команда стоит под миллиард.

Я был удивлен, когда в Andretti пошли по этому пути, но надеюсь, что если они действительно хотят попасть в Формулу 1, то наиболее естественным решением будет приобретение существующей франшизы, если кто-то захочет ее продать.

У Andretti большое гоночное наследие. Марио – легенда этого спорта, а Cadillac – сильный американский производитель. Но я думаю, что Andretti стоит пойти по пути Audi – приобрести одну из существующих команд».

Алессандро Алунни Брави, представитель Sauber: «Полностью согласен с Кристианом. Я думаю, что в Audi выбрали верный путь для прихода в Формулу 1. Конечно, Cadillac – крупный игрок, и это квалифицирует этот проект как потенциально хороший. Но есть очевидный путь – покупка существующей команды».

Брюно Фамен, Alpine: «Andretti, Cadillac – это громкие имена, но мы должны быть очень осторожны, чтобы сохранить ценность чемпионата и команд. И здесь есть два пути: они покупают команду или приносят достаточно пользы чемпионату, чтобы это компенсировать. Но я думаю, что это примерно одно и тоже».

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