Де ла Роса: Плана B нет, все планы связаны только с Алонсо

Педро де ла Роса признал, что в Aston Martin не рассматривают иного сценария на 2025 год, кроме продолжения сотрудничества с Фернандо Алонсо.

Об этом бывший гонщик Формулы 1, а ныне посол бренда Aston Martin рассказал в эфире испанской радиостанции Cadena SER, подчеркнув, что для этого в команде делают всё возможное, прежде всего намерены продолжать модернизацию машины в течение всего сезона.

«Самое главное сейчас – создать условия, чтобы Алонсо остался в команде, т.е. предложить ему настолько хорошую машину, насколько это только возможно, – рассказал де ла Роса. – Сотрудничество с Фернандо идёт очень хорошо, он доволен командой. Мы хотим, чтобы он остался с нами, ведь такие гонщики, как Алонсо – настоящее достояние, и они очень важны для команды Формулы 1.

Показывая результаты на уровне тех, что были в Японии, а также продолжая процесс модернизации машины, мы даём ему дополнительные поводы выбрать именно нас. При этом в команде даже не рассматривают иные сценарии. Мы стараемся убедить Алонсо остаться, стараемся работать так, словно это уже дело решённое. У нас нет плана B; все наши планы – и А, и В, и С – все они связаны только с Фернандо. Мы не ищем альтернативных кандидатов, в Aston Martin очень довольны Алонсо и Лэнсом Строллом.

Команда делает всё, что в её силах. В Сузуке мы представили ряд небольших обновлений, и на несколько ближайших гонок у нас уже составлена очень интересная и амбициозная программа по дальнейшей модернизации техники. Это самый важный аргумент, который должен убедить Фернандо в том, что машина будет становиться всё более эффективной, и уровень нашей конкурентоспособности будет повышаться».

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