Хаджар: Предвкушаю знакомство с трассой в Майами

У Racing Bulls уверенный настрой перед Гран При Майами, причём не только потому, что уик-энд со спринтом – это двойная возможность заработать очки. Хотя погода обещает быть жаркой, а это дополнительная нагрузка на технику и на гонщиков, команда приложит все усилия, чтобы показать хорошие результаты и в субботу, и в воскресенье.

Айзек Хаджар: «В этот уик-энд я впервые буду выступать в Соединённых Штатах, и это, конечно, воодушевляет. Эта неделя будет важной для нашей команды, и я слышу, что в Майами замечательная атмосфера, поэтому предвкушаю знакомство с этой трассой, тем более что сейчас наши дела складываются неплохо.

Надеюсь, что трасса, где много медленных поворотов, подходит нашей машине. Погода ожидается очень тёплая, и я думаю, что мы сможем побороться за хороший результат».

Лиам Лоусон: «У меня очень боевой настрой перед возвращением в Майами. Хотя я там был только в качестве резервного гонщика и сейчас буду впервые гоняться на этой трассе.

Похоже, что атмосфера здесь отличная, поэтому впечатления от пилотирования машины VCARB обещают быть весьма яркими. Кроме того, в программу уик-энда входит спринт, а жара создаст свои сложности, но я делаю всё, что в моих силах, чтобы в процессе изучения трассы как можно лучше подготовиться».

Тим Госс, технический директор: «После успешного возращения в призовую десятку в Джидде мы прибыли в Майами. В Саудовской Аравии команда продолжила изучение особенностей машины и уже лучше понимает, как за счёт работы с настройками в полной мере раскрыть потенциал VCARB 02.

Трасса в Майами, проложенная вокруг знаменитого комплекса Hard Rock Stadium – это сложное сочетание быстрых прямых и скоростных поворотов с узкими секциями. В программу уик-энда входит спринт, поэтому у нас будет двойная возможность побороться за очки, но поскольку прогноз обещает жаркую погоду, то технике, резине и гонщикам предстоит выдержать дополнительные нагрузки.

Но наши последние результаты вселяют уверенность, поэтому мы настроены полностью выложиться, чтобы заработать очки как в спринте, так и в гонке».

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