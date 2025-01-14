Макс Ферстаппен остаётся верен себе и в кибергонках

Макс Ферстаппен не изменяет себе и практикует всё тот же агрессивный стиль борьбы в том числе и на виртуальных трассах.

Четырёхкратный чемпион мира принял участие в финале официального первенства США по кибергонкам, участники которого соревновались на спорткарах классов GTP и GTD, и им было за что бороться, поскольку призовой фонд составлял $25 тысяч.

Как пишет издание The Race, Ферстаппен стартовал с 3-й позиции на виртуальной модели Acura-06 и попытался вырваться в лидеры уже в первом повороте, но допустил ошибку на торможении и врезался в BMW лидера чемпионата, после чего обе машины оказались за пределами трассы.

Хотя техника получила повреждения, оба гонщика вернулись в борьбу, но Макс был наказан за то, что спровоцировал аварию, и получил штрафной проезд по пит-лейн.

«Я просто немного заблокировал задние тормоза, а на такой машине это очень трудно контролировать, – прокомментировал Макс после финиша. – Поэтому меня вынесло за пределы трассы. Конечно, там оказалась и другая машина, от которой я не смог увернуться, так что ситуация сложилась неудачная. Это была моя ошибка.

Полагаю, обе машины получили повреждения, из-за этого первый отрезок гонки проходил довольно непросто. Потом мы провели пит-стоп, и можно сказать, что нам почти удалось «отремонтировать» машину, поэтому темп практически восстановился.

Но когда я попытался опередить какую-то медленную машину, то её гонщик не удержался на траектории. Думаю, он просто хотел меня пропустить, но из-за недопонимания моя машина за три круга до конца отрезка снова была повреждена».

Тем временем Джейден Муноз и Мэтт Фэрроу, гонщики команды Williams Esports, финишировали на 10-м месте, и этого было достаточно, чтобы выиграть чемпионат по сим-рэйсингу в категории GTP.

Макс Ферстаппен также планирует выйти на старт виртуальных «24 часов Дайтоны», эта гонка запланирована на 17-19 января.

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