В Alpine привезут в Сузуку первые обновления A524

Перед началом уик-энда в Сузуке руководитель Alpine F1 Брюно Фамен говорил о первом обновлении проблемной A524…

Брюно Фамен, руководитель команды: «В Австралии мы ближе подобрались к призовой десятке, чем на предыдущих этапах, но это скорее связано с особенностями трассы, чем с улучшением результатов. До нашей цели ещё далеко. Мы полны решимости переломить ситуацию, улучшить наши технологические процессы и сделать машину быстрее. Мы должны бороться до последнего, чтобы улучшить во всех областях.

Мы с нетерпением ждем гонок на быстрой и динамичной трассе в Сузуке. В соответствии с планом развития на 2024 год, мы привезём на этот этап первые обновления A524. Хотя они не являются значительными, важно добавить эти элементы как можно скорее. чтобы оценить их потенциал и лучше понять особенности машины. В основном, эти обновления касаются нового переднего крыла – и первого шага по снижению веса машины».

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