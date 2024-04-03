Лион легко вышел в финал Кубка Франции

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Лион пробился в финал Кубка Франции-2023/24.
В домашнем полуфинале команда Пьера Сейджа разгромно победила худшую комнаду Лиги 2 Валансьен. Впрочем, все могло сложиться иначе, ведь на 39-й минуте нападающий Валансьен забил гол, отмененный системой ВАР. Уже после перерыва Лион уверенно разобрался с низшим по классу соперником благодаря дублю Ляказетта и голу Гифта Орбана.
Кубок Франции
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1/2 финала, 2 апреля
Лион — Валансьенн 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 — Ляказетт 51, 2:0 — Ляказетт — 57, 3:0 — Орбан 75.
Кроме Валансьенна, на пути в финал Лион выбил Понтарлье, Расинг КФФ, Лилль и Страсбург. В решающем матче «ткачи» встретятся с победителем пары ПСЖ— Ренн.
Интересно, что Лион ужасно начинал сезон клубу даже пришлось дважды менять тренера. Впрочем, со временем дела улучшились, и теперь команда Пьера Сейджа сохраняет шансы на попадание в еврокубки как через чемпионат, так и через Кубок Франции.