Горан Иванишевич: «Если Новак вдруг «сойдет с ума», то этот его новый тренер останется в недоумении, что происходит»

Хорватский специалист Горан Иванишевич впервые прокомментировал завершение совместной работы с Новаком Джоковичем

Об окончании их более чем пятилетнего сотрудничества стало известно в конце марта. Через несколько дней появились слухи, что новым тренером серба станет его соотечественник и экс-теннисист Ненад Зимоньич.

«Я не знаю, как долго Новак планирует продолжать играть, но сейчас с ним рядом идеальный человек — Зики (Ненад Зимоньич). Он мой большой друг, мы через многое прошли вместе, и я люблю его. Он обладает обширными теннисными знаниями, но самое главное — он очень хорошо знает Новака», — сказал Иванишевич в интервью изданию Tennis Majors.

«В данный момент Новаку не нужен кто-то совершенно новый, кому еще только предстоит узнать его. Допустим, пройдет 10 дней, Новак «сойдет с ума», и этот его новый тренер останется в недоумении, что происходит (смеется).

Зики может помочь ему в теннисе. Новак уже все знает, но ему будет полезно услышать то же самое от кого-то другого, с другим подходом. Зики очень хорошо знает менталитет Новака, они сотрудничали и в Кубке Дэвиса», — добавил Иванишевич.

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