Гамбург. Даяна Ястремская против Диан Парри во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет во втором круге турнира в Гамбурге. Матч против француженки Диан Парри пройдет третьим запуском на Центральном корте (ориентировочное начало матча в 15:00 по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (25 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 17/07/2025): 260/186

Призовые за карьеру: $5,589,759



Дата рождения: 01/09/2002 (22 года)

Место рождения: Ницца, Франция

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (одноручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 48 (28/10/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 17/07/2025): 216/173

Призовые за карьеру: $2,858,983

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: Юле Нимайер (Германия, №184) 6:4, 6:3

Диан Парри

R1: Тара Вюрт (Хорватия, №205) 7:6(9), 3:6, 7:5

История на турнире

Даяна Ястремская – 2/1 | Ястремская второй раз играет на соревнованиях в Гамбурге. В 2021 году она дошла до полуфинала.

Диан Парри – 0/0 | Парри впервые выступает на турнире в Гамбурге.

Выступления на грунте (на 17/07/2025):

Даяна Ястремская – 84/50 (6/4 в этом году)

Диан Парри – 151/98 (7/9 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фаворитом этой пары Даяну Ястремскую и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,55. Успех Диан Парри в этом поединке оценивается коэффициентом – 2,45 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Гамбурге)

Даяна Ястремская – 25/15

Grand Slam – 6/3 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3, Wimbledon – R3

WTA 1000 – 5/6 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R1

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1

WTA 250 – 8/3 | Хобарт – 1/4, Ноттингем – Финал, Истборн – 1/4

Диан Парри – 13/14

Grand Slam – 5/3 | Australian Open – R1, Roland Garros – R1, Wimbledon – R3

WTA 1000 – 3/1 | Мадрид – R2

WTA 500 – 1/2 | Дубай – QR1, Страсбург – R2

WTA 250 – 0/2 | Руан – R1, Ноттингем – R1

WTA 125 – 4/6 | Анталия – R1, Ла Бисбаль дель Ампурдан – R1, Сен-Мало – R2, Париж – R1, Макарска – R2, Илкли – 1/4

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – В, П, В, В, П

Диан Парри – В, П, В, В, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 18/7 | Ястремская впервые в сезоне сыграет против теннисистки из Франции. В прошлом году Даяна дважды победила Варвару Грачеву и проиграла в поединке против Кароль Монне.

Диан Парри – 7/10 | Парри в этом году проиграла Юлии Стародубцевой в Ноттингеме и победила Александру Олейникову в первом круге квалификации Уимблдона.

• Даяна Ястремская сыграет 249-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 123 победы (50%).

• Диан Парри проведет 108-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 51 победа (48%).

Победительница этого матча получит 5925 евро призовых и 54 рейтинговых очка. Проигравшая – 3624 евро призовых и 30 рейтинговых очков.

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btu.org.ua