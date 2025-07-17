Гамбург. Даяна Ястремская против Диан Парри во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет во втором круге турнира в Гамбурге. Матч против француженки Диан Парри пройдет третьим запуском на Центральном корте (ориентировочное начало матча в 15:00 по киевскому времени
Дата рождения: 15/05/2000 (25 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/Поражений за карьеру (на 17/07/2025): 260/186
Призовые за карьеру: $5,589,759
Дата рождения: 01/09/2002 (22 года)
Место рождения: Ницца, Франция
Рост: 170 см
Играет: правой рукой (одноручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Высший рейтинг WTA: 48 (28/10/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 17/07/2025): 216/173
Призовые за карьеру: $2,858,983
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Даяна Ястремская
R1: Юле Нимайер (Германия, №184) 6:4, 6:3
Диан Парри
R1: Тара Вюрт (Хорватия, №205) 7:6(9), 3:6, 7:5
История на турнире
Даяна Ястремская – 2/1 | Ястремская второй раз играет на соревнованиях в Гамбурге. В 2021 году она дошла до полуфинала.
Диан Парри – 0/0 | Парри впервые выступает на турнире в Гамбурге.
Выступления на грунте (на 17/07/2025):
Даяна Ястремская – 84/50 (6/4 в этом году)
Диан Парри – 151/98 (7/9 в этом году)
Котировки букмекеров:
Компания betking считает фаворитом этой пары Даяну Ястремскую и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,55. Успех Диан Парри в этом поединке оценивается коэффициентом – 2,45 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Гамбурге)
Даяна Ястремская – 25/15
Grand Slam – 6/3 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3, Wimbledon – R3
WTA 1000 – 5/6 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R1
WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1
WTA 250 – 8/3 | Хобарт – 1/4, Ноттингем – Финал, Истборн – 1/4
Диан Парри – 13/14
Grand Slam – 5/3 | Australian Open – R1, Roland Garros – R1, Wimbledon – R3
WTA 1000 – 3/1 | Мадрид – R2
WTA 500 – 1/2 | Дубай – QR1, Страсбург – R2
WTA 250 – 0/2 | Руан – R1, Ноттингем – R1
WTA 125 – 4/6 | Анталия – R1, Ла Бисбаль дель Ампурдан – R1, Сен-Мало – R2, Париж – R1, Макарска – R2, Илкли – 1/4
Последние 5 матчей:
Даяна Ястремская – В, П, В, В, П
Диан Парри – В, П, В, В, В
Национальный фактор:
Даяна Ястремская – 18/7 | Ястремская впервые в сезоне сыграет против теннисистки из Франции. В прошлом году Даяна дважды победила Варвару Грачеву и проиграла в поединке против Кароль Монне.
Диан Парри – 7/10 | Парри в этом году проиграла Юлии Стародубцевой в Ноттингеме и победила Александру Олейникову в первом круге квалификации Уимблдона.
• Даяна Ястремская сыграет 249-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 123 победы (50%).
• Диан Парри проведет 108-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 51 победа (48%).
Победительница этого матча получит 5925 евро призовых и 54 рейтинговых очка. Проигравшая – 3624 евро призовых и 30 рейтинговых очков.
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