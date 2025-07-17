Бавария отправила второе предложение по трансферу немецкой звезды

Как сообщает издание BILD, "Бавария" отправила "Штутгарту" второе предложение по трансферу нападающего Ника Вольтемаде. Немецкий гранд предложил 50 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов, а также 10% от будущей перепродажи игрока.

Однако "Штутгарт" мгновенно отклонил предложение. Они твердо стоят на своём: никаких переговоров не будет, если не поступит предложение в размере как минимум 65 миллионов евро.

"Бавария" была готова приостановить интерес, но серьёзная травма Джамала Мусиалы заставила руководство срочно искать нового игрока. Перспектива увидеть Вольтемаде, который действует непосредственно за спиной Гарри Кейна, лишь подогревает интерес "Баварии" к 23-летнему таланту.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Вольтемаде забил 17 голов и отдал 3 ассиста в 33 матчах за "Штутгарт" во всех турнирах.

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