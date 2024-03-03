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Футбол

Атлетик – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Атлетик – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Баски против каталонцев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba Beitia

    • "Атлетик" не уступает в домашних матчах с августа прошлого года. Баски до сих пор претендуют на зону Лиги чемпионов, находясь всего в трех очках от топ-4. "Барселона" начала немного оживать и теперь спокойно может навязывать борьбу "Жироне" за второе место. При благоприятных условиях (и чуде) подопечные Хави и на титул могут замахнуться. Однако для этого обязательно нужно выигрывать в таких матчах как сегодня.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • Чемпионат Испании, 27 тур

    3 марта, 22:00. "Сан-Мамес" (Бильбао)

    Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

    Трансляция матча

    Атлетик – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Атлетик – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Атлетик – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    В эфире

    Атлетик – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Трансляція матчу Атлетік — Барселона Смотреть трансляцию

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