Марта Костюк — о победе над Пегулой в полуфинале: «До сих пор не понимаю, как мне удалось совершить этот камбэк в первом сете»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свой полуфинал на турнире WTA 500 в Сан-Диего, в котором обыграла пятую ракетку мира Джессику Пегулу

— Как я уже говорила, в последнем нашем матче я проиграла Джесс очень легко. И я чувствовала разочарование, что в первом сете все шло в том же направлении. Я была не очень рада (смеется). Думаю, я ничем не отличаюсь от других теннисисток. Я была очень расстроена, очень. Я просто старалась… Я даже не знаю, как мне удалось изменить ход событий. Извините (смеется). Я пытаюсь придумать какой-то ответ, но я не знаю (смеется). Спасибо зрителям за поддержку. Я знаю, что Пегула — американка и фаворитка зрителей, но спасибо.

Как я сказала своей команде, я до сих пор не понимаю, как мне удалось совершить этот камбэк в первом сете. Я пыталась делать все то же самое, двигаться дальше. Думаю, я немного спешила, выбирала не тот мяч, на котором повысить темп или пойти вперед. Также я не очень хорошо подавала. Но потом все как-то сложилось и я смогла вернуться в игру.

• Обзор полуфинала Марта Костюк — Джессика Пегула в Сан-Диего (ВИДЕО)

Какое место в моей карьере занимает эта победа? Думаю, что это первая победа над соперницей из топ-5. Победить теннисистку из первой пятерки значительно труднее, чем соперницу из топ-10. Теннисистки из топ-5 более стабильные. Понятно, что подняться в пятерку лучших еще труднее, чем в первую десятку. Это очень важная и очень особенная победа. Тем более я дважды проигрывала Пегуле раньше. Поэтому, разумеется, это приятные эмоции.

Что касается соперницы по финалу, Кэти Бултер, я раньше с ней никогда не играла. У меня будет еще одна соперница, которая мощно пробивает по мячу. Именно с такими теннисистками я играю на этом турнире (смеется). На самом деле на этой неделе я немного следила за ее выступлением. И она играла действительно очень-очень хорошо, очень агрессивно, очень плоско, поэтому мне снова надо будет играть с низкой точки. У нее отличная подача. Она давно выступает, так что у нее есть опыт. Я уже готовлюсь к игре. Будет еще одна классная борьба. Это финал турнира и я очень счастлива снова быть в финале. Надеюсь, что смогу победить.

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