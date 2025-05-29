Элина Свитолина – о победе во втором круге Ролан Гаррос: “Сегодня был очень сложный матч, счастлива, что смогла остаться собранной”

Украинская теннисистка Элина Свитолина дала флеш-интервью на корте после своей победы над Анной Бондар во втором круге Открытого чемпионата Франции



“Сегодня был очень сложный матч, если честно. Ты играешь не только против соперницы, но и против условий. Из-за этого я порой расстраивалась, но все мы люди, иногда это случается и это нормально. Но я очень счастлива, что смогла остаться собранной и выиграть в двух сетах.

Поддержка Гаэля на трибунах? Для меня она значит очень много. У него была удивительная победа во вчерашнем матче. К сожалению, я уже была в отеле и смотрела только на своем компьютере. Атмосфера была невероятной. Конечно, это особый момент, когда вы супруги, вы оба играете на одном турнире и играете хорошо. Действительно, очень невероятное ощущение.

Какие ближайшие планы? Конечно это восстановление и посмотреть завтра матч Гаэля. Надеюсь, что вы все придете его поддержать”.

В третьем круге Ролан Гаррос Элина Свитолина сыграет против американской теннисистки Бернарды Перы (№83 WTA). Поединок состоится в пятницу 30 мая. Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию встречи.



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