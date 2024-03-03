Интер Майами с Кривцовым разгромил Орландо в регулярном чемпионате МЧС

Украинский защитник вышел на поле на 78-й минуте поединка

Интер Майами одержал разгромную победу над Орландо Сити в рамках регулярного чемпионата МЛС.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «розовых».

Украинский защитник Интера Сергей Кривцов вышел на поле на 78-й минуте поединка.

Отметим, что после трех туров команда из Майами лидирует в турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 7 очков из 9 возможных.

МЦС — Регулярный чемпионат

3 тур, 22 февраля

Интер Майами — Орландо Сити 5:0 (3:0)

Гол: 1:0 — 4 Суарес, 2:0 — 11 Суарес, 3:0 — 29 Тейлор, 4:0 — 57 Месси, 5:0 — 62 Месси

Ранее сообщалось, что Интер Майами заинтересован в трансфере Луки Модрича из Реала.

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