Интер Майами с Кривцовым разгромил Орландо в регулярном чемпионате МЧС

Украинский защитник вышел на поле на 78-й минуте поединка
Интер Майами одержал разгромную победу над Орландо Сити в рамках регулярного чемпионата МЛС.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «розовых».
Украинский защитник Интера Сергей Кривцов вышел на поле на 78-й минуте поединка.
Отметим, что после трех туров команда из Майами лидирует в турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 7 очков из 9 возможных.
МЦС — Регулярный чемпионат
3 тур, 22 февраля
Интер Майами — Орландо Сити 5:0 (3:0)
Гол: 1:0 — 4 Суарес, 2:0 — 11 Суарес, 3:0 — 29 Тейлор, 4:0 — 57 Месси, 5:0 — 62 Месси
Ранее сообщалось, что Интер Майами заинтересован в трансфере Луки Модрича из Реала.