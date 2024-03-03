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Автоспорт

Даниэль Риккардо недоволен действиями напарника

Даниэль Риккардо недоволен действиями напарника

После финиша Гран При Бахрейна Даниэль Риккардо не скрывал недовольства действиями Юки Цуноды, своего напарника по Visa RB, которые едва не привели к столкновению машин команды, причём уже на круге возвращения в боксы.

Цуноде не понравилось, что за пять кругов до финиша ему пришлось выполнить инструкцию команды и пропустить Риккардо вперёд: австралиец ехал на мягких шинах и в теории у него было больше шансов опередить Кевина Магнуссена в борьбе за 12-ю позицию.

Впрочем, Даниэлю это тоже не удалось, хотя он и предпринял несколько попыток. Но уже после отмашки клетчатым флагом Цунода решил обогнать напарника и жёстко заблокировал тормоза перед 8-м поворотом, а затем, возвращаясь на трассу, едва с ним не столкнулся.

Риккардо по радио отреагировал на инцидент в весьма резких выражениях, в том числе непечатных.

«Не знаю, я ещё старался сохранять спокойствие, когда высказался в его адрес по радио. Постараюсь сформулировать сдержанно: скажем так, с его стороны это было некоторое проявление незрелости, – прокомментировал Даниэль после гонки. – Разумеется, он расстроен такими инструкциями команды, но будем реалистами: всё это мы обсуждали ещё до гонки. Сценарий, при котором на последнем отрезке я получу мягкие шины, был вполне вероятен.

Он знал, что у меня будет преимущество в темпе, и если он получит инструкцию команды, значит, события развиваются именно так. Его же не лишали возможности заработать очки, отдав её мне, мы же боролись за 13-ю позицию, но как минимум могли получить шанс, при котором хотя бы одна машина команды могла финишировать в первой десятке.

Впереди долгий сезон, и надо постараться, чтобы всё было нормально, поэтому мы ещё вернёмся к этому вопросу, проведём совещание и постараемся всё обсудить по-взрослому, после чего будем готовиться к этапу в Джидде.

Финиширую ли я 13-м или 14-м, для меня без разницы – не знаю, может ли это вообще волновать кого-то из гонщиков. И если бы команда попросила отдать ему позицию перед финишем, я бы это сделал, поскольку для меня это ничего не значит. Если мы не боремся за очки, то в чём разница?..

Полагаю, в той ситуации это никакой роли не играло, и это была только первая гонка из 24-х. Да, произошёл небольшой конфликт, но я не хочу ничего предопределять заранее. Думаю, на совещании мы всё обсудим, и, если честно, я надеюсь, что когда всё уляжется, Юки признает, что должен был пропустить меня на круг раньше».

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