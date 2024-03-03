Даниэль Риккардо недоволен действиями напарника

После финиша Гран При Бахрейна Даниэль Риккардо не скрывал недовольства действиями Юки Цуноды, своего напарника по Visa RB, которые едва не привели к столкновению машин команды, причём уже на круге возвращения в боксы.

Цуноде не понравилось, что за пять кругов до финиша ему пришлось выполнить инструкцию команды и пропустить Риккардо вперёд: австралиец ехал на мягких шинах и в теории у него было больше шансов опередить Кевина Магнуссена в борьбе за 12-ю позицию.

Впрочем, Даниэлю это тоже не удалось, хотя он и предпринял несколько попыток. Но уже после отмашки клетчатым флагом Цунода решил обогнать напарника и жёстко заблокировал тормоза перед 8-м поворотом, а затем, возвращаясь на трассу, едва с ним не столкнулся.

Риккардо по радио отреагировал на инцидент в весьма резких выражениях, в том числе непечатных.

«Не знаю, я ещё старался сохранять спокойствие, когда высказался в его адрес по радио. Постараюсь сформулировать сдержанно: скажем так, с его стороны это было некоторое проявление незрелости, – прокомментировал Даниэль после гонки. – Разумеется, он расстроен такими инструкциями команды, но будем реалистами: всё это мы обсуждали ещё до гонки. Сценарий, при котором на последнем отрезке я получу мягкие шины, был вполне вероятен.

Он знал, что у меня будет преимущество в темпе, и если он получит инструкцию команды, значит, события развиваются именно так. Его же не лишали возможности заработать очки, отдав её мне, мы же боролись за 13-ю позицию, но как минимум могли получить шанс, при котором хотя бы одна машина команды могла финишировать в первой десятке.

Впереди долгий сезон, и надо постараться, чтобы всё было нормально, поэтому мы ещё вернёмся к этому вопросу, проведём совещание и постараемся всё обсудить по-взрослому, после чего будем готовиться к этапу в Джидде.

Финиширую ли я 13-м или 14-м, для меня без разницы – не знаю, может ли это вообще волновать кого-то из гонщиков. И если бы команда попросила отдать ему позицию перед финишем, я бы это сделал, поскольку для меня это ничего не значит. Если мы не боремся за очки, то в чём разница?..

Полагаю, в той ситуации это никакой роли не играло, и это была только первая гонка из 24-х. Да, произошёл небольшой конфликт, но я не хочу ничего предопределять заранее. Думаю, на совещании мы всё обсудим, и, если честно, я надеюсь, что когда всё уляжется, Юки признает, что должен был пропустить меня на круг раньше».

Источник