Промоутер рассказал, что позволило организовать бой Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный промоутер Эдди Хирн уверен, что без больших денег, с которыми вошла в бокс Саудовская Аравия, бой за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри не был бы возможным.

«В боксе появились новые деньги – из Саудовской Аравии. Я не думаю, что без Саудовской Аравии мы бы увидели бой Усика и Фьюри за все титулы. Скорее, точно этого поединка не было бы. Так что нужно принимать эту ситуацию, потому что боксерам нельзя отказывать в такой возможности».

«Это невероятная ситуация. Хотя я могу сказать, что мне не нравится, когда большой бокс уходит из Великобритании и США», — сказал Хирн.

Бой Усика и Фьюри должен состояться 18 мая. Для украинца это будет второй поединок в Саудовской Аравии.

sport.ua