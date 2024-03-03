«Айлендерс» победили «Бостон», Сорокин отразил 23 броска и стал третьей звездой матча

Илья Сорокин. Фото USA Today Sports

«Айлендерс» дома обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев сделал хет-трик Кайл Палмьери, по одному голу у Андерса Ли и Брок Нельсон. Единственную шайбу гостей забросил Марк Маклафлин.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 23 броска из 24 и стал третьей звездой встречи.

«Бостон» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 84 очками в 62 матчах. «Айлендерс» идут на девятой строчке с 66 очками в 60 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Бостон» — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Голы: Палмиери — 16 (Добсон, Ли), 3:32 — 1:0. Палмиери — 17 (бол., Хорват, Барзал), 5:27 — 2:0. Палмиери — 18 (Пулок, Пажо), 12:19 — 3:0. Ли — 16 (Пажо, Палмиери), 20:46 — 4:0. Нельсон — 27 (Хорват, Райлли), 30:24 — 5:0. Маклаулин — 1 (Макэвой, ван Римсдайк), 34:30 — 5:1.

Вратари: Сорокин — Ульмарк.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (15+10+1) — 24 (8+6+10).

Наши: Романов (20.08/2/0) — -.

3 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.

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