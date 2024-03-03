«Айлендерс» победили «Бостон», Сорокин отразил 23 броска и стал третьей звездой матча

Илья Сорокин. Фото USA Today Sports
«Айлендерс» дома обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
У хозяев сделал хет-трик Кайл Палмьери, по одному голу у Андерса Ли и Брок Нельсон. Единственную шайбу гостей забросил Марк Маклафлин.
Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 23 броска из 24 и стал третьей звездой встречи.
«Бостон» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 84 очками в 62 матчах. «Айлендерс» идут на девятой строчке с 66 очками в 60 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Бостон» — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Голы: Палмиери — 16 (Добсон, Ли), 3:32 — 1:0. Палмиери — 17 (бол., Хорват, Барзал), 5:27 — 2:0. Палмиери — 18 (Пулок, Пажо), 12:19 — 3:0. Ли — 16 (Пажо, Палмиери), 20:46 — 4:0. Нельсон — 27 (Хорват, Райлли), 30:24 — 5:0. Маклаулин — 1 (Макэвой, ван Римсдайк), 34:30 — 5:1.
Вратари: Сорокин — Ульмарк.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 26 (15+10+1) — 24 (8+6+10).
Наши: Романов (20.08/2/0) — -.
3 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.