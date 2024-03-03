Шахтер – Кривбасс: у горняков серьезные кадровые проблемы

Сразу несколько основных игроков могут пропустить игру

Матч 19 тура Украинской-Премьер лиги между Шахтером и Кривбассом скорее всего пропустят Эгиналдо, Тарас Степаненко и Александр Зубков.

Об этом сообщил спортивный директор горняков Дарио Срна.

«Эгиналду, Степаненко и Зубков под большим вопросом. Пусть врач принимает решение», — говорится в заявлении.

Также из-за дисквалификации игру пропускает Николай Матвиенко.

Несмотря на это, по мнению букмекеров, именно Шахтер является фаворитом встречи. Коэффициент на победу донецкого клуба равняется 1.85, на Кривбасс — 4.60, ничья оценивается в 3.75.

Игра состоится в 18:00, поединок будут транслировать на канале УПЛ-ТВ.

Напомним, что в рамках 18 тура УПЛ Шахтер сыграл в ничью с Александрией, однако у александрийцев на поле вышел незаявленный игрок, из-за чего им грозит техническое поражение.

champion.com.ua