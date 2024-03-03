Сантьяго. Баэс и Табило сыграют в финале за свой второй титул в сезоне

На турнире АТР 250 в столице Чили известны участники решающего матча

Сантьяго, Чили • 26 февраля — 3 марта • грунт • $742,350

Действующий чемпион: Николас Ярри (Чили)

Сетка турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Алехандро Табило (Чили, 4) — Корентен Муте (Франция, Q) 4:6, 6:4, 7:5

Себастиан Баэс (Аргентина, 2) — Педро Мартинес (Испания) 6:4, 6:2

Алехандро Табило сравнял счет в личном противостоянии с Корентеном Муте, взяв реванш за поражение на «челленджере» в 2019 году. Чилиец пробился во второй финал турнира ATP в этом сезоне (завоевал титул в Окленде) и вообще в карьере. По итогам недели чилийский теннисист гарантировал себе дебют в топ-40 мирового рейтинга.

Вторым финалистом турнира в Сантьяго стал Себастиан Баэс, который второй раз за четыре матча обыграл Педро Мартинеса. Аргентинец продлил свою победную серию до восьми матчей и вторую неделю подряд будет бороться за титул АТР (на прошлой неделе выиграл турнир в Рио-де-Жанейро). Всего для 23-летнего теннисиста это будет восьмой финальный матч на уровне АТР-тура, в котором он будет бороться за свой шестой трофей. Победа позволит Баэсу дебютировать в топ-20 рейтинга АТР.

Алехандро Табило и Себастиан Баэс сыграют третий поединок между собой. Сейчас счет в очном противостоянии равный — 1:1.

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