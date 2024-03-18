«У этой лиги будут проблемы». Орлов и Кузнецов зажгли в Оттаве

Орлов и Кузнецов отличились в матче «Каролины» в Оттаве

Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports Российский защитник «Каролины» стал первой звездой дня в НХЛ и на пару с центрфорвардом дал веселое интервью.

«Скорлов»

«Харрикейнз» одержали две победы за два дня на выезде в Канаду — против «Торонто» (5:4 Б) и «Оттавы» (7:2). В матче с «Мэйпл Лифс» один из лидеров Восточной конференции отыгрался со счета 0:3 и спасся с 2:4 в концовке третьего периода при участии Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова (у защитника и форварда — по передаче). Против «Сенаторз» команда Рода Бриндамора снова забрала заключительную 20-минутку и четырьмя безответными шайбами превратила минимальный перевес в разгромный счет.

Пока Артемий Панарин добавил красок матчу «Рейнджерс» с «Айлендерс», «подрезал» напиток у комментатора и вместе с командой испортил настроению Илье Сорокину и другим соседям-конкурентам, россияне из «Каролины» повеселились в Оттаве. Орлов собрал 2+2, Кузнецов — 1+1, а Андрей Свечников — 0+1. Дмитрий открыл счет в выходе один на один, Евгений во втором периоде из левого круга завершил розыгрыш большинства с участием своего друга. Защитник также ассистировал напарнику по обороне Джалену Чатфилду, а затем оформил дубль еще одним классным броском после передач обоих соотечественников.

«Скорлов» — так привычно удлинили фамилию российского защитника после первого гола с обыгрышем слова «счет» (или «забивать»).

«Думаю, мы сыграли очень хороший период. Нужно держать уровень и не удаляться, что особенно непросто при двух матчах за два дня, а вчера у нас была довольно тяжелая игра. Следует действовать умно, не загоняться и стараться ухватить все, продолжать играть в зоне атаки — считаю, в этом наша сила. Когда мы делаем так, создаем достаточно моментов», — сказал Орлов в интервью в первом перерыве.

Говоря о своем голе при выпаде «один в ноль» броском с дистанции, защитник отметил в том числе передачу от форварда Брендана Лемье: «Классный пас. На самом деле вчера у меня был такой же выход, я постарался сделать другое движение, а теперь просто решил бросить, шайба в воротах — и это хорошо».

Дмитрий не остался без вопросов о появлении в команде Кузнецова и значении для него друга в игре и вне льда: «Знаете, много лет [знакомы], много веселых моментов и воспоминаний. Приятно видеть его, он снова рядом. Сейчас он играет хорошо, старается вернуть свою уверенность. И считаю, это хорошее пополнение для команды».

Фото USA Today Sports

«Надеюсь, этот матч станет трамплином»

«Каролина» одержала три победы за четыре дня, а Кузнецов набрал очки в каждом из этих матчей. В домашней игре с «Флоридой» (4:0) Евгений открыл счет голам в новой команде и показал фирменную «птичку», которую при праздновании победы на льду воспроизвела вся команда. Всего за 6 матчей в новой команде после месячного простоя и обмена у россиянина — 4 (2+2) очка. С 572 (173+399) очками в 729 матчах за карьеру в НХЛ нападающий поднялся на 18-е место списка российских бомбардиров лиги всех времен — обошел Сергея Самсонова и сравнялся с Андреем Марковым.

Бывший центрфорвард «Вашингтона» против «Пантерз» в Роли и затем в Торонто выходил в одном звене с Мартином Нечасом и другим новичком «Харрикейнз» Джейком Гюнцелем. В Оттаве в звено Кузнецова переместился Свечников, а экс-нападающий «Питтсбурга» отправился в первую тройку с Себастьяном Ахо и при помощи финна забил свой первый гол после обмена.

«Мы все знаем, что они хорошие игроки, и они хотят вносить свой вклад. Это то, что они сделали, войдя в состав. Кузи забил еще один гол, Гюнц тоже провел классный. Именно так ты вписываешься в новую команду и хорошо себя чувствуешь после появления в ней», — сказал Бриндамор.

Орлов стал самым результативным игроком «Каролины» в этом матче и был признан первой звездой дня в НХЛ, у Ахо — 3 очка. Вратарь Фредерик Андерсен отразил 30 бросков и тоже вошел в число лучших игроков встречи с «Оттавой».

«Сегодня в раздевалке было видно, что все устали, но нам нужно было выйти, сыграть сильно и все оставить там [на льду]. Думаю, мы сделали это. Хорошая [игра в меньшинстве] сегодня, Фредди сделал несколько хороших спасений. Как считаю, мы здорово контролировали шайбу, проводили время в зоне атаки. Мы создали много моментов и, очевидно, забили много голов», — сказал Орлов.

Дмитрий добавил: «Мы не допустили много ошибок в третьем [периоде]. Мы просто забрасывали шайбу [в чужую зону] и старались провести отбор. В этом наша сила как команды. Когда у тебя шайба, нужно просто открываться друг под друга. Если есть шанс бросить, то бросаешь, а кто-то окажется перед воротами. И я думаю, что сегодня мы проделали лучшую работу перед воротами».

Орлов в 68 матчах сезона набрал 24 очка, забил 5 голов и сделал 19 передач. В этом регулярном чемпионате у него это первый дубль и игра более чем с двумя баллами за результативность.

«Он играет очень хорошо. У него довольно сильный бросок, сегодня мы смогли это увидеть. Он прибавляет. Сегодня у него вроде как было много хороших моментов. Считаю — и надеюсь на это, — что это станет для него своего рода трамплином, потому что он реально хорошо играет», — сказал Бриндамор.

Фото USA Today Sports

«Невероятно, как поворачивается жизнь»

Две российские звезды «Каролины» после матча в Оттаве также совместно ответили на вопросы корреспондента освещающей игры клуба телесети. «Кузнецов и Орлов вместе: интервью, о необходимости которого мы не знали до того, как оно случилось», — такую подпись получило видео разговора в соцсетях Bally Sports. Общение началось с вопроса о результативной игре защитника.

«Даже не знаю. Считаю, просто удача [на моей стороне] сегодня. Определенно, мы очень хорошо играли, очень хорошо владели шайбой в зоне атаки, много ее двигали, вроде как создавали достаточно хаоса, когда соперник не знал, что делать. Думаю, это и принесло результат. Важная игра, [проводить] два матча за два дня — непросто. И считаю, сегодня мы хорошо сделали свою работу», — сказал Орлов и упоминанием хаоса сделал отсылку к одному из слоганов «Ураганов».

Кузнецов ответил на вопрос о Дмитрии, а защитник после слов о давней дружбе ненадолго приобнял форварда: «Это фантастика. Мы в этом году оказались в положении, когда оба нуждались друг в друге. Это идеальное совпадение. Мы провели много времени вместе. И мы наслаждаемся [нашим общением]. Мы не одну неделю вместе, мы дружим 15 лет. Приятно получать определенную помощь от него, надеюсь, он что-то берет от меня. Просто невероятно, как поворачивается жизнь».

Орлов повторно рассказал о том, как Кузнецов возвращает свою уверенность: «Это нечто. Думаю, об этом уже говорили, мы много общались по ходу сезона. У него и у меня было тяжелое время, пытались помочь друг другу, немного раскрыться. Если держать все внутри себя долго, это не поможет. Прямо сейчас мы оба улыбаемся, играем в хороший хоккей, надеюсь, дальше будет так же, продолжим получать удовольствие».

Кузнецов при обсуждении игры Орлова тоже выделил уверенность: «Я уже говорил ему такое. Может, он немного нервничал, но такое просто весело смотреть. Я знаю, как он может играть, что способен показать. Это просто особенный защитник. Знаете, если он сможет набраться уверенности, у этой лиги появятся проблемы. Он может играть на обеих сторонах [в защите и атаке], он может играть с шайбой и бросать, он может бить людей и переворачивать, может отрабатывать в обороне и идти в отбор в атаке. Он может все. И я не шучу. Все зависит от уверенности, правда. И сейчас вижу, что он воодушевлен завтрашним полетом в Нью-Йорк и подобными вещами, это ему помогает».

Орлов тоже дал характеристику Кузнецову, а тот после очередных слов о веселье рассмешил друга имитацией поцелуя в щеку: «Он особенный, не только как игрок. Он всегда остается веселым парнем, постоянно шутит, никогда не бывает серьезным. Веселье, всегда веселье. У нас отличные отношения, много веселых дней с тех пор, как познакомились, много всяких историй, знаете. Так что здорово снова быть вместе».

«Харрикейнз» перемещаются из Канады в Нью-Йорк на матч с «Айлендерс» и затем вернутся домой на игру с «Филадельфией». До выезда Кузнецова, Орлова и их «ураганной» компании в Вашингтон остается меньше недели.

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