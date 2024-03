Ще епічнішою за сам гейм-віннер Кайрі стала реакція на цей епізод від іншого лідера техасців Луки Дончича. В ефір потрапив момент, який демонструє першу реакцію словенця, коли він зрозумів, що саме щойно зробив Ірвінг.

Фото: The Associated Press, скриншоти NBA on ESPN

ua.tribuna.com