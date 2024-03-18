Supercars как гонки поддержки сталкиваются с проблемами

Дальнейшая судьба гонок популярной в Австралии кузовной серии Supercars, которые традиционно проходят в мельбурнском Альберт-парке в дни Гран При, под вопросом по целому ряду причин. При этом команды Формулы 1 хотят, чтобы эти гонки поддержки остались в программе австралийского уик-энда, поскольку это одно из его «фирменных» отличий от других этапов чемпионата мира.

С 2023 года в Мельбурне начали проходить этапы молодёжных серий Ф2 и Ф3, и отчасти проблемы с организацией гонок Supercars связаны с этим. Команды Формулы 2 теперь размещаются на пит-лейн, который в своё время был построен специально для Supercars. Из-за этого дистанция гонок кузовной серии сокращена до спринта, они проходят без пит-стопов, а в качестве боксов для машин Supercars используются временные конструкции.

При этом болельщики в этот импровизированный паддок Supercars попасть уже не могут; кроме того, командам стало намного сложнее принимать своих гостей и спонсоров.

Ещё одна проблема связана с тем, что когда гонок поддержки стало больше, то сверстать сбалансированное расписание уик-энда намного сложнее. В случае аварий и сопряжённых с ними неизбежных задержек можно оказаться в цейтноте, чего, конечно, всем хочется избежать.

Поскольку в следующем году сезон в Формуле 1 может начаться в Мельбурне, и поговаривают, что Гран При Австралии пройдёт 9 марта, то есть риск, что от проведения гонок Supercars придётся отказаться, хотя они традиционно сопровождали уик-энд в Мельбурне. Но местные промоутеры не теряют оптимизма, и отчасти он основан на том, что команды Формулы 1 хотят, чтобы эти гонки поддержки по-прежнему оставались отличительной чертой этапа в Альберт-парке.

«У меня была возможность встретиться и с руководителями команд Формулы 1, и со Стефано Доменикали, и все они подчёркивают важность сохранения индивидуальных особенностей каждого этапа чемпионата мира, – рассказал Трэвис Олд, исполнительный директор Гран При Австралии. – Когда болельщики приезжают смотреть наш Гран При, они должны чувствовать, что этот Гран При проходит именно в Мельбурне.

Вообще-то всё это из разряда очевидного: мы находимся в парке, рядом наш город, а гонки Supercars – важная часть австралийских традиций. Когда я разговаривал с руководителями нескольких команд Формулы 1, они однозначно заявляли, что им нравится эта серия. Им нравятся все гонки поддержки, ведь в дни уик-энда каждая играет свою роль. Все они делают наш Гран При по-настоящему мельбурнским и австралийским.

Поэтому мы хотим сохранить эти особенности нашего уик-энда, благодаря которым он стал таким популярным».

Тем не менее, пока контракт австралийских промоутеров с серией Supercars на проведение гонок поддержки рассчитан только на этот уик-энд.

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