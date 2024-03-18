Ачерби исключили из заявки сборной Италии из-за расистского скандала с игроком Наполи

Футболист сборной Италии Франческо Ачерби исключен из заявки национальной команды на товарищеские матчи против Венесуэлы и Эквадора.

Об этом стало известно из заявления на официальном сайте Федерации.

«Франческо Ачерби, который сегодня утром прибыл в тренировочный лагерь национальной сборной в Риме, объяснил Лучано Спаллетти и партнерам по команде свою версию предполагаемого расистского высказывания в адрес игрока Наполи Жуана Жезуса.

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Из рассказа защитника «нерадзурри» выяснилось, что с его стороны не было никаких унизительных или расистских намерений, однако было решено исключить Ачерби из заявки на следующие два товарищеских матча, запланированных в США, чтобы гарантировать необходимое национальное спокойствие. сборной и самому игроку, который сегодня вернется в свой клуб.

Вместо него был вызван защитник Ромы Джанлука Манчини, до этого находившийся в резервном списке», — говорится в заявлении.