Ачерби исключили из заявки сборной Италии из-за расистского скандала с игроком Наполи

Футболист сборной Италии Франческо Ачерби исключен из заявки национальной команды на товарищеские матчи против Венесуэлы и Эквадора.
Об этом стало известно из заявления на официальном сайте Федерации.
«Франческо Ачерби, который сегодня утром прибыл в тренировочный лагерь национальной сборной в Риме, объяснил Лучано Спаллетти и партнерам по команде свою версию предполагаемого расистского высказывания в адрес игрока Наполи Жуана Жезуса.
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Из рассказа защитника «нерадзурри» выяснилось, что с его стороны не было никаких унизительных или расистских намерений, однако было решено исключить Ачерби из заявки на следующие два товарищеских матча, запланированных в США, чтобы гарантировать необходимое национальное спокойствие. сборной и самому игроку, который сегодня вернется в свой клуб.
Вместо него был вызван защитник Ромы Джанлука Манчини, до этого находившийся в резервном списке», — говорится в заявлении.
Итальянские СМИ сообщали, что во время матча 29 тура Серии А между Интером и Наполи Ачерби назвал Жуана Жезуса «ниггером». После игры бразильский центрбек рассказал, что конфликт между ним и Франческо исчерпан. Поединок Интер — Наполи завершился со счетом 1:1. Спасательный для Наполи гол забил именно Жезус.
Напомним, 21 марта Италия сыграет с Венесуэлой, а на 24 марта запланирован спарринг с Эквадором.