Российская ЦИК обработала более 50% избирательных протоколов

Результат вас не удивит

фото — Getty Images/Global Images Ukraine

Российский ЦИК обработала более 50% избирательных протоколов. По предварительным данным лидирует действующий президент рф Владимир Путин с результатом 87, 34% голосов. Другие претенденты имеют менее 5%.

МИД Германии уже отреагировали на выборы в России:

"Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, их результат никого не удивляет. "Выборы" на оккупированных территориях Украины не имеют юридической силы и являются очередным нарушением международного права", — говорится на официальном твиттере представительства.

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