Следить
Футбол

Российская ЦИК обработала более 50% избирательных протоколов

Результат вас не удивит

фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Российский ЦИК обработала более 50% избирательных протоколов. По предварительным данным лидирует действующий президент рф Владимир Путин с результатом 87, 34% голосов. Другие претенденты имеют менее 5%.

    МИД Германии уже отреагировали на выборы в России:

    "Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, их результат никого не удивляет. "Выборы" на оккупированных территориях Украины не имеют юридической силы и являются очередным нарушением международного права", — говорится на официальном твиттере представительства.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis