Громкий скандал набирает обороты в лагере соперника Украины по группе Евро-2024

Набирает обороты скандал в лагере соперника сборной Украины по группе Евро-2024 по футболу.

Накануне ветеран национальной команды Словакии, 33 -летний нападающий Роберт Мак, выступил с резкой критикой в ​​адрес итальянского тренера сборной Франческо Кальцоны.

Об этом информирует словацкий Sport24.

Мак, играющий в Австралии за Сидней и проделавший долгий путь на матче национальной команды возмутился, что наставник не стал его выпускать в контрольных мартовских играх сборной, не учитывая всего 7 минут игрового времени в одной из этих двух встреч.

«Он «протащил» меня через весь мир, а затем воткнул нож в мою спину», — сказал, в том числе, футболист в адрес своего наставника.

Спитч нападающего ожидательно вызвал большой резонанс в Словакии, где в СМИ уже развеваются самые разные заголовки и комментарии по этому поводу.

Например, бывший наставник сборной Словакии Душан Галис, который тренировал национальную команду с 2004 по 2006 год, в конфликте избрал сторону футболиста. Лично я, как тренер, никогда не сделал бы ничего подобного по отношению к футболисту.Когда вызываю игрока, пролетающего через полуземного шара, я должен иметь какое-то намерение по его использованию в предстоящих матчах и не позволю ему сидеть на скамейке запасных.

< Тем более, в этом случае речь идет не о каком-то молодом парне. Признаюсь, сам был удивлен шагом Кальцоны", — заявил Галис.

Напомним, сборная Украины на еврофоруме сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Известное место Украины в обновленном рейтинге ФИФА

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