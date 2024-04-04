Итоговый турнир WTA переедет в Саудовскую Аравию на три года

В этом году WTA Finals состоится в Эр-Рияде 2-9 ноября

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации официально объявила о новом соглашении между WTA и Федерацией тенниса Саудовской Аравии.

Напомним, что в прошлом году новость о переезде Итогового турнира женского теннисного тура в Саудовскую Аравию широко обсуждалась. После волны критики от СМИ и теннисной общественности в последний момент WTA объявила о проведении турнира топ-восьмерки в Канкуне. Этот выбор руководства WTA тоже получил много негативных комментариев от игроков и болельщиков из-за ненадлежащего уровня организации.

На этот раз в WTA заявили, что выбрали Саудовскую Аравию «после всестороннего процесса оценки, длившегося несколько месяцев, который включал оценку многочисленных заявок из разных регионов и общение с игроками».

Соглашение с Федерацией тенниса Саудовской Аравии предусматривает рекордные призовые в размере $15,25 млн для WTA Finals в этом году с последующим ростом призового фонда в 2025 и 2026 годах.

«Партнерство также поддержит широкие инвестиции в будущее развитие и рост женского тенниса, включая планы WTA по увеличению глобальной фан-базы женского тенниса за счет увеличения инвестиций в маркетинг, цифровые технологии и привлечения болельщиков», — сообщили в WTA.

«Проведение Финала WTA в Эр-Рияде — это новая захватывающая возможность для нас и положительный шаг для долгосрочного роста женского тенниса как глобального и инклюзивного вида спорта, — заявил Стив Саймон, председатель и главный исполнительный директор WTA. — Нас впечатлило стремление Федерации тенниса Саудовской Аравии развивать этот вид спорта на всех уровнях, и мы не сомневаемся, что игроки и болельщики могут с нетерпением ждать события мирового уровня в Эр-Рияде, которым станет турнир WTA Finals в 2024, 2025 и 2026 годах».

Аридж Мутабагани, президент Федерации тенниса Саудовской Аравии и первая женщина, возглавившая любую спортивную федерации в истории страны, заявила: «Каждый будет чувствовать себя чрезвычайно желанным гостем. Наша страна движется вперед. Многое уже достигнуто, и много исторических шагов сделано женщинами во всех секторах за последние годы, причем спорт является движущей силой прогресса во всем нашем обществе. Итак, у нас есть реальный импульс, и возможность принять лучших теннисисток мира в Эр-Рияде только ускорит нашу трансформацию и поможет развивать игру дальше».

За последние 20 лет Итоговые соревнования женского тура принимали США, Турция, Катар, Сингапур, Китай и Мексика.

btu.org.ua