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Футбол

Соперники встречались на Евро 20 лет назад. Англия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧЕ-2024

Третий поединок 1/4 финала

Соперники встречались на Евро 20 лет назад. Англия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧЕ-2024

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Субботний вечер футбола начнется на "Меркур Шпиль-Арене" (Дюссельдорф). "Три льва" будут бороться за путевку в следующий раунд против "крестоносцев". Команды играли в одной группе на Евро-2004 и тогда британский коллектив одержал убедительную победу со счетом 3:0 благодаря дублю Уэйна Руни.

    Главные тренеры сформировали основные составы на очный матч.

  • Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Конса – Триппьер, Мейну, Райс, Сака – Беллингем, Фоден – Кейн (К)
  • Запасные: Александер-Арнольд, Боуэн, Уортон, Уоткинс, Галлахер, Хендерсон, Гомес, Гордон, Данк, Эзе, Палмер, Ремсдейл, Тони, Шоу
  • Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Ридер, Фройлер, Джака (К), Эбішер – Ндое, Эмболо, Варгас
  • Запасные: Амдуни, Уидмер, Дуа, Эльведи, Закария, Кобель, Мвого, Окафор, Стергиу, Сьерро, Цезигер, Цубер, Шакири, Штеффен, Яшари

    • Матч начнется в 19.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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    • Трансляция матча

    Соперники встречались на Евро 20 лет назад. Англия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧЕ-2024

    Соперники встречались на Евро 20 лет назад. Англия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧЕ-2024

    Соперники встречались на Евро 20 лет назад. Англия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧЕ-2024

    В эфире

    Соперники встречались на Евро 20 лет назад. Англия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧЕ-2024

    Телетрансляция матча Англия – Швейцария Смотреть трансляцию

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