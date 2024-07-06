Соперники встречались на Евро 20 лет назад. Англия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧЕ-2024

Третий поединок 1/4 финала
Фото – Getty Images/Global Images Ukraine
Субботний вечер футбола начнется на "Меркур Шпиль-Арене" (Дюссельдорф). "Три льва" будут бороться за путевку в следующий раунд против "крестоносцев". Команды играли в одной группе на Евро-2004 и тогда британский коллектив одержал убедительную победу со счетом 3:0 благодаря дублю Уэйна Руни.
Главные тренеры сформировали основные составы на очный матч.
Матч начнется в 19.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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Трансляция матча
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Телетрансляция матча Англия – Швейцария Смотреть трансляцию