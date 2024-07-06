Майк Тайсон признался, кто был самым тяжелым соперником в его карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон и Эвандер Холифилд

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон признался, что Эвандер Холифилд был его самым тяжелым соперником в карьере.

«Холифилд был моим самым тяжелым соперником. Он был прекрасен в расцвете своих сил, но я был лучшим в эпохе с великими бойцами», – сказал Майк.

Холифилд дважды за карьеру встречался с Тайсоном, первый раз победил техническим нокаутом в 11 раунде. Во втором поединке Майк откусил Эвандеру кусок уха и бой закончился победой Холифилда после дисквалификации Тайсона.

Ранее легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него. Тайсон отметил силу Джорджа Формана, с которым ни разу не проводил поединок.

sport.ua