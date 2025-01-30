Уроженец Харькова – про бой: «Надеюсь, он не будет читать это интервью!»

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Федор Черкашин в интервью Sport.ua высказался о подготовке к предстоящему поединку против Патрика Аллотея:

– Какие сильные и слабые стороны у вашего оппонента?

– Среди его сильных сторон – скорость, ловкость и опыт. Но есть и слабые места, например, определенные пробелы в защите. Постараюсь это использовать в ринге.

– Есть ли у вас какая-то особая тактика на этот поединок?

– На каждый бой есть своя тактика. На этот поединок задача – держать его в напряжении и не давать расслабиться. Надеюсь, что он не будет читать это интервью! (Смеется)

29-летний боксер Черкашин родился в Харькове, а сейчас представляет Польшу. Бой с Аллотеем состоится в американском Ньюарке 1 февраля.

sport.ua