В McLaren уточнили позицию

Мы писали о том, что руководитель McLaren Racing Зак Браун заявил об интересе со стороны компании к гонкам на выносливость, возможно – за счёт IndyCar или Формулы E.

Сегодня в интервью RacingNews365 в McLaren уточнили эту информацию.

«В McLaren Racing постоянно ищут новые возможности в автоспорте, чтобы убедиться, что мы соревнуемся в правильных сериях, которые соответствуют нашей долгосрочной стратегии, и держим наше гоночное портфолио под контролем, чтобы сохранять необходимую концентрацию и ресурсы для достижения максимального успеха в каждом чемпионате, в котором мы участвуем.

Как и любой другой бизнес, мы оцениваем все потенциальные возможности и то, потребуют ли они корректировки наших текущих обязательств, но мы по-прежнему стремимся к успеху во всех гоночных сериях, в которых в настоящее время участвуем», – сообщил представитель McLaren

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