В Cadillac подтвердили состав на 2026-й

Американская команда, которую поддерживает General Motors, сделала ставку на опыт – в следующем году за руль сядут победители гонок Валттери Боттас и Серхио Перес – на двоих они провели 527 Гран При, выиграв 16 из них.

Грэм Лоудон, руководитель команды: «Подписание контракта с двумя очень опытными гонщиками, с Валттери и Серхио, – это заявление о намерениях. Они видели всё и знают, что нужно для успеха в Формуле 1. Но что ещё важнее, они понимают, как помочь в строительстве команды.

Их лидерские качества, обратная связь, закалённые в гонках инстинкты и, конечно же, скорость сыграют бесценную роль. Мы благодарны команде Mercedes за сотрудничество и понимание».

Серхио Перес: «Вместе с командой Cadillac я начинаю интересную новую главу в своей карьере. С первых же наших разговоров я почувствовал страсть и решимость людей, стоящих за этим проектом. Для меня большая честь быть частью команды, которая будет развиваться и прогрессировать, чтобы со временем бороться на передовой.

Cadillac – легендарное имя в американском автоспорте. Участвуя в проекте такой фантастической компании в Формуле 1, я чувствую огромную ответственность, и я уверен, что смогу взять её на себя. Я горжусь тем, что с самого начала был частью этого амбициозного и значимого проекта. Я верю, что вместе мы превратим эту команду в настоящего претендента на победу, в команду Америки. Мы рассчитываем на поддержку со всего континента и хотим, чтобы все нами гордились».

Валттери Боттас: «Начав общаться с командой Cadillac, я почувствовал, что это весьма амбициозный, но в то же время реалистичный проект с долгосрочными целями.

Не каждый день выпадает шанс участвовать в создании проекта с нуля, чтобы сделать его достойным участником Формулы 1. Мне посчастливилось работать с некоторыми из лучших команд мира, и я уже вижу здесь тот же профессионализм и жажду успеха.

Cadillac – это культовый бренд с огромным наследием в американском автоспорте, быть частью его истории, когда он выходит на мировую арену Формулы 1, невероятно важно для меня. Я с нетерпением жду возможности представить американский гоночный дух на лучших трассах мира. Я также хотел бы поблагодарить Mercedes за неизменную поддержку и спортивный дух, которые помогли нам сделать такой важный шаг».

