В мадридском “Реале” принято важное решение относительно роли Килиана Мбаппе в исполнении стандартных положений. Теперь французский нападающий станет основным исполнителем пенальти и штрафных ударов, заработанных командой. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

До сих пор Килиан не был главным пенальтистом клуба — в этой роли также мог выступать Винисиус Жуниор. Однако теперь в иерархии исполнения 11-метровых Мбаппе занимает первую позицию.

Интересно, что на данный момент в своей карьере Мбаппе забил лишь один гол со штрафного. Это подчеркивает его возможность проявить себя в новом качестве в предстоящих матчах.

В прошедшем сезоне 26-летний француз показал отличные результаты, проведя 59 матчей на клубном уровне во всех турнирах. В этих играх он отметился 44 забитыми мячами и 5 голевыми передачами, став одним из ключевых игроков команды.

