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Футбол

Тренер Манчестер Юнайтед – о Гарначо: Я рад, что у нас есть такой игрок

Специалист поделился мыслями

Тренер Манчестер Юнайтед - о Гарначо: Я рад, что у нас есть такой игрок

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался об Алехандро Гарначо на фоне слухов об уходе игрока в "Наполи" или "Челси".

    "Я рад, что у нас есть Гарначо. Он очень прогрессирует, он молодой и талантливый парень. Работать с такими талантливыми игроками – одно удовольствие", – сказал специалист.

    Алехандро в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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