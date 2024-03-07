Серветт — Виктория Плзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

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Серветт — Виктория Плзень: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: fcviktoria.cz / Автор — Martin Skála
Чехия уже ворвалась в топ-10 Таблицы коэффициентов. И путь этой страны продолжается. "Виктория" Плзень — фаворит противостояния с "Серветтом".
Матч Лиги конференций состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO — MEGOGO Футбол 9.
Лига конференций
"Серветт" — "Вікторія"
Видеотрансляция — MEGOGO
Трансляция матча
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Трансляція матчу Серветт — Вікторія Смотреть трансляцию