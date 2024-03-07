Серветт — Виктория Плзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Серветт — Виктория Плзень: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Фото: fcviktoria.cz / Автор — Martin Skála

Чехия уже ворвалась в топ-10 Таблицы коэффициентов. И путь этой страны продолжается. "Виктория" Плзень — фаворит противостояния с "Серветтом".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч Лиги конференций состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO — MEGOGO Футбол 9.

Лига конференций

"Серветт" — "Вікторія"

Видеотрансляция — MEGOGO

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Серветт — Вікторія Смотреть трансляцию

www.ua-football.com