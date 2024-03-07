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Серветт — Виктория Плзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Серветт — Виктория Плзень: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Фото: fcviktoria.cz / Автор — Martin Skála

    • Чехия уже ворвалась в топ-10 Таблицы коэффициентов. И путь этой страны продолжается. "Виктория" Плзень — фаворит противостояния с "Серветтом".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Матч Лиги конференций состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO — MEGOGO Футбол 9.

    Лига конференций

    "Серветт" — "Вікторія"

    Видеотрансляция — MEGOGO

    Трансляция матча

    Серветт - Виктория Плзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Серветт - Виктория Плзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Серветт - Виктория Плзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Серветт - Виктория Плзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляція матчу Серветт — Вікторія Смотреть трансляцию

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