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Футбол

В Саудовской Аравии готовы платить Анчелотти почти вдвое больше, чем в Реале

В Саудовской Аравии готовы платить Анчелотти почти вдвое больше, чем в Реале

    • Источник утверждает, что в ближневосточной стране хотят активно содействовать развитию местного футбола до чемпионата мира 2034. Приглашение звездных тренеров рассматривается как один из инструментов, который должен в этом помочь.

    Саудовцы готовят для главного наставника "сливочных" щедрые условия на сумму 20 млн евро в год. В Мадриде итальянский специалист получает около 11 млн.

    Окружение Карло знает о намерениях аравийской стороны. Стоит добавить, что тренер уже давал понять, что ни при каких условиях не уйдет из "королевского клуба" по собственной воле.

    www.ua-football.com

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