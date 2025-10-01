Лига чемпионов. Барселона – ПСЖ 1:2. Обзор матча

1 октября, в рамках 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, "Барселона" принимала ПСЖ. Топовый матч, в котором в центре обороны парижан вышел украинец Илья Забарный. К перерыву счет был 1:1.

"Принцы" вырвали победу в конце основного времени. В игре, насыщенной атаками (всего было 27 ударов на две команды), французский гранд смог лучше распорядиться своими моментами. Подопечные Луиса Энрике набирают 6 очков и входят в группу лидеров. 21 октября коллектив поедет в Леверкузен. У каталонцев остается 3 очка и впереди домашний поединок против "Олимпиакоса".

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур

Барселона. Эстадио "Олимпико"

Барселона – ПСЖ 1:2

Голы: Торрес, 19' – Маюлю, 38', Рамуш, 90'

