Элина Свитолина – о последнем сезоне в карьере ее мужа: “Это будет волнительно, грустно и нелегко”

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала завершение карьеры ее мужа, Гаэля Монфиса, в видеообращении от его близких



Сегодня Гаэль Монфис объявил, что сезон-2026 станет последним в его карьере игрока. 39-летний француз стал профессионалом еще в 2004 году.

“Этот последний год будет очень веселым и принесет много удовольствия тебе, нашей семье и всем болельщикам, – сказала Элина Свитолина в видео. – Все будут сильно взволнованы. Я с нетерпением жду, когда ты выйдешь на корт. Это будет волнительно, грустно и нелегко, лично для меня. Даже сейчас у меня наворачиваются слезы на глаза, но это также будет большое удовольствие, и я очень счастлива, что буду рядом с тобой”.

