Confluent – новый партнёр Racing Bulls

Команда Racing Bulls объявила о многолетнем партнерстве с компанией Confluent, которая специализируется на потоковой передаче и анализе данных.

В Confluent помогут команде с передачей информации между машиной, боксами и базой, логотип компании появится на Halo и боковых понтонах машин команды.

Тим Госс, технический директор команды: «Каждый круг учит нас чему-то новому, и чем быстрее мы учимся, тем лучше становимся. С технологиями Confluent данные становятся конкурентным преимуществом, которое не только поможет принимать более эффективные решения во время гонки, но и позволит делать верные выводы при анализе после неё. Всё это позволит нам сократить отставание от лидеров».

