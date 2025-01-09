Вольфф: Когда Льюис заявил об уходе, я испытал облегчение

В начале февраля 2024 года Тото Вольфф сообщил команде, что после окончания сезона Льюис Хэмилтон покинет Mercedes.

Почти год спустя, Вольфф признался – уход семикратного чемпиона мира был неожиданным для него, но сейчас он даже рад, что за руль сядет молодой Кими Антонелли.

Тото Вольфф: «Уход Льюиса был для меня неожиданным, мне до сих пор кажется странным, что он наденет комбинезон Ferrari и сядет за руль красной машины. Но у нас на подходе был 17-летний парень Антонелли, и я не хотел упустить его, как упустил Макса из-за того, что в том году у нас не было свободной машины, так что всё встало на свои места.

Наша машина была недостаточно быстрой, Льюис получил отличное предложение. Каждый гонщик Формулы 1 мечтает выступать за Ferrari, так что Хэмилтон быстро определился. Думаю, Льюис понимал, что Антонелли претендует на его место, что тоже стало одной из причин.

В тот момент я почувствовал облегчение. По личным причинам я не мог принять решение уволить Хэмилтона, поскольку мы ему многим обязаны. В Mercedes не хотели отпускать величайшего чемпиона всех времен. В итоге всё случилось само собой».

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