Усик назвал молодого бойца, за которым будет будущее бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик назвал лучшего молодого боксера в мире. Усик выбрал своего соотечественника украинца Даниэля Лапина, который владеет титулами WBA Continental и IBF Continental.

«Лучший молодой боксер в мире? Я назову Даниэля Лапина», – ответил Усик журналисту TNT.

Ранее боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин уверенно победил единогласным решением судей в поединке с Диланом Колином, который состоялся в андеркарде боя Александр Усик – Тайсон Фьюри.

sport.ua