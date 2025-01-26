«Имею такое чувство». Звездный супертяж – о завершении карьеры Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Известный шведский супертяжеловес Отто Валлин (26-2, 14 KO) высказался о британском боксере Тайсоне Фьюри (34-1-2, 24 КО), который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры:

«Если он действительно завершил карьеру, то это хорошо, он заслужил спокойно уйти на пенсию. Но я думаю, что он будет драться снова. Имею такое ощущение. Потому что его завершение карьеры кажется решением, принятым наспех.

Что-то опубликовать онлайн… Даже близкие к нему люди говорят, что ничего не знают, правда ли это… Как по мне, если бы он действительно это продумал, то сказал бы людям вокруг себя. Но если он завершил, желаю ему всего наилучшего».

sport.ua