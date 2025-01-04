«Ему могут организовать бой с...» Известный боксер оценил камбек Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Чемпион мира и призер чемпионата Европы по боксу среди любителей Евгений Хитров, который затем успешно выступал и среди профессионалов, эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от возвращения Владимира Кличко на ринг.

«Я оцениваю шансы, как 60 на 40. Все же, учитывая авторитет украинского чемпиона, ему могут организовать бой летом с кем-то из топ-10. И не надо обращать внимания на паспортные данные Кличко. Легендарный Бернард Хопкинс завоевывал титулы в еще более почтенном возрасте», – сказал Хитров.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua