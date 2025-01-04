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Футбол

Россонери вышли в финал Суперкубка Италии. Ювентус – Милан 1:2. Обзор матча и видео голов

Второй тайм изменил ход игры

Россонери вышли в финал Суперкубка Италии. Ювентус - Милан 1:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • 3 января состоялся матч полуфинала Суперкубка Италии, где "Ювентус" уступил "Милану" со счетом 1:2.

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    • В первой половине матча лидировали "бьянконери", но "россонери" после перерыва полностью изменили ход встречи.

    Читайте такжеСуперкубок Италии. Ювентус – Милан 1:2. Первый тайм Фонсеки, второй – Консейсау

    Суперкубок Италии. Полуфинал
    Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"
    "Ювентус" – "Милан" 1:2
    Голы: Йылдиз 21 – Пулишич 71 (пен.), Гатти 75 (ГВВ)

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