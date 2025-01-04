Ангелина Калинина – о выходе в полуфинал турнира в Брисбене: “Я уже и не помню, что у соперницы был матчбол”

Украинская теннисистка прокомментировала победу в четвертьфинале соревнований в Австралии



Ангелине Калининой в сегодняшнем противостоянии с австралийком Кимберли Биррелл понадобилось почти три часа. В решающем сете украинка смогла отыграть матчбол соперницы.

“Это была невероятная борьба? Это да (устало смеется). На самом деле я уже и не помню, что у соперницы был матчбол, было невероятно тяжело на каждом мяче. Я очень благодарна зрителям, вы были очень громкими, чего я и ожидала (смеется). Но как бы там ни было, я действительно благодарю, что вы болели на трибунах. И я хочу отдать должное Кимберли, потому что, это просто “вау”, какой был матч!

Сейчас у меня нет слов, чтобы прокомментировать этот результат, выход в полуфинал. Обычно, когда я приезжаю в Австралию, мне так трудно выиграть хоть какой-то матч (улыбается). Поэтому я очень счастлива, что прошла в полуфинал, я этого не ожидала.

Как я буду готовиться к полуфиналу? Здесь ничего секретного. Мой тренер посмотрит другой четвертьфинал, потом, в зависимости от того, кто победит, будем это обсуждать. Кто бы ни прошел в полуфинал, это уже очень хороший игрок и опасный. Будем стараться подготовиться как можно лучше, а там увидим”.

В полуфинале турнира в Брисбене, который пройдёт в субботу, Ангелина Калинина сыграет против “нейтральной” Полины Кудерметовой.



btu.org.ua