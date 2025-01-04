С 1 января команды смогут работать с машинами 2026 года

Чтобы избежать получения преимущества одной или нескольких команд после перехода на новый регламент в 2026-м, работы по этому проекту были ограничены.

Запретить командам думать о том, какими будут новые машины, в FIA не могли, но они не могли работать с макетами в аэродинамической трубе и на компьютерах систем вычислительной гидродинамики. Теперь этот запрет снят.

Многие связывают со сменой регламента свои надежды на участие в борьбе за титул в следующие пять лет, поэтому на разработку машин 2026 года полностью переключатся уже в ближайшее время, отчасти пожертвовав «гонкой вооружений» в предстоящем сезоне, что сделает борьбу ещё более плотной.

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